Risultati classifica Serie A LIVE | Milan e Atalanta partono col piede giusto | ora l’Inter

(Di sabato 13 agosto 2022)A: tutti gli aggiornamenti della prima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla prima giornata diA che si svolgerà tra sabato 13 e lunedì 15 agosto: i, lae i marcatori delle partite. Prima giornata di campionato che riparte dall’ultimo duello Scudetto trae Inter con i rossoneri ad aprire le danze a San Siro, mentre i nerazzurri battezzeranno la nuova stagione nel ribollire del Via del Mare di Lecce. Sabato che porta in dote anche le turbolenze die Torino, nonché l’esordio assoluto in categoria del Monza. Domenica in campo la Viola e le romane, mentre a chiudere il turno saranno il Napoli a Verona nel ricordo di Garella e la ...

serieB123 : SerieB LIVE | Serie B, 1^ giornata: scendono in campo Cagliari e Palermo - SalentoSport : #LIVE! #SERIEA – #Risultati 1ª giornata, #classifica, prossimo turno - junews24com : Risultati e classifica Serie A LIVE: gli aggiornamenti sulla 1ª giornata - - infoitsport : Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 1^ giornata (13 agosto) - Sportflash24 : ?? #SerieA 2022-23/ ? Diretta Gol risultati e marcatori 1^ giornata ? Almanacco primo turno di campionato, in ri… -

Il Sussidiario.net

di Stefano Belli}SERIE A,/ Salernitana ko in casa, ma retrocede il Cagliari! ATALANTA OK A GENOVA, IL MILAN FATICA Ecco i primiparziali della stagione 2022 - 23 di ...L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH In aggiornamento CLICCA QUI PERSERIE ... RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Atalanta ok, il Milan... Poi però abbiamo fatto una mezz'ora di gran calcio, cerchiamo di ripartire da questo". "La fase difensiva e i due gol subiti Bisogna lavorare molto meglio, dobbiamo sviluppare consapevolezza in ...(ANSA) - MILANO, 13 AGO - 'Ci aspetta una bella stagione, abbiamo cominciato bene, dobbiamo lavorare perché anche oggi abbiamo fatto degli errori.