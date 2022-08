Quando gareggia oggi Gregorio Paltrinieri | orario preciso Finale 800 sl | numeri di corsia | avversari | dove vederlo in tv

Leggi su oasport

(Di sabato 13 agosto 2022) Nella giornata di ieri, gli azzurri hanno regalato medaglie ed emozioni a non finire agli Europei di nuoto 2022 casalinghi, in quel di Roma, per i numerosi tifosi accorsi a sostenere i propri beniamini. Sono arrivate tante soddisfazioni, e la speranza è che accada lo stesso anche quest’in un’altra ricca giornata di gare. Tanta attesa per, che nel tardo pomeriggio odierno in3 andrà a caccia di una medaglia nelladegli 800 metri stile libero in programma alle 19:37. Anche in questo caso, non mancherà il sostegno del pubblico sia sugli spalti che da casa per spingere l’azzurro verso un altro straordinario traguardo. Laperò non sarà affatto semplice sia perche per l’altro azzurro in gara, Lorenzo Galossi: ...