ilGiornale.it

Allertata la polizia, le indagini della Squadra mobile hanno permesso di individuare e fermare il presunto. Da quanto si è appreso, i due non si conoscevano fino a quella sera, quando ...... 18 anni, in vacanza con la famiglia a Riccione, il presuntoun 35enne, arrivato dal ... Una serata apparentemente normale trasformatasi poi in un. Intorno alle 2, la ragazza lo aveva ... Incubo violentatore straniero: ecco perché a Pisa hanno paura A Pisa una turista tedesca di 20 anni ha denunciato di essere stata stuprata da un uomo davanti al portone di casa. I carabinieri hanno avviato le indagini per arrestare il presunto violentatore, un u ...Allertata la polizia, sono state avviate le indagini ed è scattato il fermo poi convalidato con trasferimento del 35enne in .... La vittima è una ragazza di 18 anni, in vacanza con la famiglia a Ricci ...