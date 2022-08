Ha speso un milione per diventare così bella | Ora ha un altro desiderio, ma… (Di sabato 13 agosto 2022) Dopo essersi sottoposta a numerosissimi interventi chirurgici per la stratosferica cifra di un milione di sterline, oggi si dice felice al 95%. Ha ancora un desiderio, ma non lo potrà mai esaudire Ha speso un milione di sterline per la chirurgia estetica (fonte web)Da Ken a Barbie il passo è stato “breve” Stiamo parlando dell’incredibile storia dell’ex modello brasiliano Rodrigo Alves che negli anni si è sottoposto a 90 interventi chirurgici per diventare prima Ken e, solo in un secondo momento, la sua storica fidanzata, Barbie. Oggi ha cambiato il suo nome in Jessica e crede di avere un bellissimo aspetto. “Mi sento bene e quando mi sveglio, mi guardo allo specchio e dico grazie a Dio ogni mattina”. Queste le toccanti parole della Barbie umana che ha pubblicato su Instagram i ... Leggi su topicnews (Di sabato 13 agosto 2022) Dopo essersi sottoposta a numerosissimi interventi chirurgici per la stratosferica cifra di undi sterline, oggi si dice felice al 95%. Ha ancora un, ma non lo potrà mai esaudire Haundi sterline per la chirurgia estetica (fonte web)Da Ken a Barbie il passo è stato “breve” Stiamo parlando dell’incredibile storia dell’ex modello brasiliano Rodrigo Alves che negli anni si è sottoposto a 90 interventi chirurgici perprima Ken e, solo in un secondo momento, la sua storica fidanzata, Barbie. Oggi ha cambiato il suo nome in Jessica e crede di avere un bellissimo aspetto. “Mi sento bene e quando mi sveglio, mi guardo allo specchio e dico grazie a Dio ogni mattina”. Queste le toccanti parole della Barbie umana che ha pubblicato su Instagram i ...

