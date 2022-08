Ferragosto | supermercati aperti in Toscana | la Filcams Cgil proclama lo sciopero

iltirreno : Gli altri supermercati resteranno aperti, la catena invece fa riposare i dipendenti: «Siamo contro la logica del co… - qn_lanazione : #Supermercati aperti in #Toscana a #Ferragosto, la Filcams Cgil proclama #sciopero - cesarebrogi1 : Ferragosto 2022: supermercati - cesarebrogi1 : Ferragosto 2022: supermercati #Coop.fi chiusi per scelta - Informatore???????????????????????? l’unico supermercato che rispett… - MENUETTOit : #Food e #Music: Supermercati, quali sono aperti a Firenze a Ferragosto 2022 - - Il Reporter -

"Il lavoro nelle festività civili e religiose non è un obbligo. Chiudere nelle giornate festive è un segno di civiltà", ribadisce la Filcams Cgil ...Anche in vista delle famiglie si rivolgono ai prodotti in promozione e a 'marchio insegna'. Complice l'... Lo rileva l'Osservatorio dei 'Il Gigante' (gruppo della Grande ...“Il lavoro nelle festività civili e religiose non è un obbligo. Chiudere nelle giornate festive è un segno di civiltà”, ribadisce la Filcams Cgil Toscana ...Anche in vista del Ferragosto le famiglie si rivolgono ai prodotti in promozione e a 'marchio insegna'. Complice l'inflazione, con il costante aumento dei prezzi, si punta sempre più a un 'carrello ra ...