Buona la prima per l’Atalanta | Sampdoria battuta 2-0

(Di sabato 13 agosto 2022) GENOVA (ITALPRESS) – Riecco la Dea. La squadra di Gasperini parte con il piede giusto e si impone 2-0 al Ferraris nellagiornata di campionato, niente da fare per unacomunque combattiva e che ha tenuto testa ai nerazzurri. Al 15? primo episodio con intervento del var su una rete di Caputo su assist di Leris, per Dionisi la rete è da annullare. Poco meno di dieci minuti più tardi il match si sblocca con Toloi, nei minuti finali del match raddoppio dei bergamaschi con Lookman. Giampaolo conferma Caputo come unica punta, dietro di lui in quattro, Leris, Rincon, Sabiri e Djuricic, con gli ultimi due chiamati ad inventare per il bomber blucerchiato. Dall’altra parte Gasperini si affida alla coppia colombiana Zapata-Muriel, con Pasalic ad agire da treqaurtista. Il match è subito vivace pimpante: Sabiri inventa per Leris, che, davanti a ...