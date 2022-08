Ultime Notizie Roma del 12-08-2022 ore 18:10 (Di venerdì 12 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno completo in Ucraina esteri nel primo piano è un momento serio e grave l’agenzia internazionale per l’energia atomica deve essere autorizzata a condurre una missione a zaporizhia al più presto possibile e quanto ha detto il capo dell’agenzia atomica internazionale era il Grossi per la riunione di emergenza del consiglio di sicurezza dell’ONU avvisando che vi potrebbero essere conseguenze catastrofiche Se continuano i combattimenti intorno alla centrale il nuovo appello di Grossi è arrivato proprio che la società Ucraina che gestisce L’impianto ha denunciato che ieri L’aria è stata colpita 5 volte anche nei pressi di un deposito di materiale radioattivo il tempismo e cruciale ha detto grossi nel suo intervento affermando che l’Agenzia è pronta guida una missione di esperti nell’impianto ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno completo in Ucraina esteri nel primo piano è un momento serio e grave l’agenzia internazionale per l’energia atomica deve essere autorizzata a condurre una missione a zaporizhia al più presto possibile e quanto ha detto il capo dell’agenzia atomica internazionale era il Grossi per la riunione di emergenza del consiglio di sicurezza dell’ONU avvisando che vi potrebbero essere conseguenze catastrofiche Se continuano i combattimenti intorno alla centrale il nuovo appello di Grossi è arrivato proprio che la società Ucraina che gestisce L’impianto ha denunciato che ieri L’aria è stata colpita 5 volte anche nei pressi di un deposito di materiale radioattivo il tempismo e cruciale ha detto grossi nel suo intervento affermando che l’Agenzia è pronta guida una missione di esperti nell’impianto ...

