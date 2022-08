Salernitana, fumata bianca per Candreva: acquisto a titolo definitivo in caso di salvezza (Di venerdì 12 agosto 2022) Morgan De Sanctis ha piazzato un altro colpo importante sul calciomercato della Salernitana. Il neo direttore sportivo dei campani sta continuando a lavorare per consegnare a Davide Nicola una squadra in grado di raggiungere la salvezza per il secondo anno consecutivo e, nelle ultime ore, il dirigente è riuscito a chiudere un’operazione destinata a cambiare gli equilibri del centrocampo granata. Dopo una trattativa durata più di due settimane infatti, la Salernitana ha finalmente raggiunto un’intesa con la Sampdoria per la cessione di Antonio Candreva. Il giocatore ha accettato la proposta del club di Iervolino e, nel pomeriggio di venerdì 12 agosto, è sbarcato a Salerno per iniziare la sua nuova avventura e svolgere il primo allenamento agli ordini di Nicola. salvezza chiave ANSA Antonio ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 agosto 2022) Morgan De Sanctis ha piazzato un altro colpo importante sul calciomercato della. Il neo direttore sportivo dei campani sta continuando a lavorare per consegnare a Davide Nicola una squadra in grado di raggiungere laper il secondo anno consecutivo e, nelle ultime ore, il dirigente è riuscito a chiudere un’operazione destinata a cambiare gli equilibri del centrocampo granata. Dopo una trattativa durata più di due settimane infatti, laha finalmente raggiunto un’intesa con la Sampdoria per la cessione di Antonio. Il giocatore ha accettato la proposta del club di Iervolino e, nel pomeriggio di venerdì 12 agosto, è sbarcato a Salerno per iniziare la sua nuova avventura e svolgere il primo allenamento agli ordini di Nicola.chiave ANSA Antonio ...

SarnoRaffaele : RT @robertopontillo: #Salernitana Su Maggiore le parti avrebbero trovato un accordo sulla base di un milione più bonus per 4 anni, a breve… - robertopontillo : #Salernitana Su Maggiore le parti avrebbero trovato un accordo sulla base di un milione più bonus per 4 anni, a bre… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Salernitana: è fatta per gli arrivi di Candreva e Bronn Pressing su Maggiore: fumata grigia per centrocampista Spezia - ansacalciosport : Salernitana: è fatta per gli arrivi di Candreva e Bronn. Pressing su Maggiore: fumata grigia per centrocampista Spe… - Dalla_SerieA : Salernitana, Candreva e Bronn in dirittura d'arrivo - -