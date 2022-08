Ruba ambulanza e…finisce in una scarpata: paura per un paziente (Di venerdì 12 agosto 2022) Era stato ricoverato in ospedale in quanto presentava dei segni di squilibrio ma all’alba della mattina successiva ha pensato bene di eludere la sorveglianza Rubando un’ambulanza parcheggiata con il motore accesso proprio vicino al nosocomio. È successo a Cassino ma la fuga del giovane protagonista è durata poco. Leggi anche: Ladro al Pronto Soccorso: appena dimesso Ruba il portafoglio all’autista dell’ambulanza Ruba un’ambulanza e poi finisce nella scarpata: cosa è successo Come detto, il paziente è riuscito ad eludere la sorveglianza uscendo all’esterno delle struttura e salendo sul mezzo di soccorso che aveva ancora il motore accesso. Una corsa breve la sua, durata per circa una decina di metri, e che è terminata alla prima curva della rampa di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 agosto 2022) Era stato ricoverato in ospedale in quanto presentava dei segni di squilibrio ma all’alba della mattina successiva ha pensato bene di eludere la sorveglianzando un’parcheggiata con il motore accesso proprio vicino al nosocomio. È successo a Cassino ma la fuga del giovane protagonista è durata poco. Leggi anche: Ladro al Pronto Soccorso: appena dimessoil portafoglio all’autista dell’un’e poi finisce nella: cosa è successo Come detto, ilè riuscito ad eludere la sorveglianza uscendo all’esterno delle struttura e salendo sul mezzo di soccorso che aveva ancora il motore accesso. Una corsa breve la sua, durata per circa una decina di metri, e che è terminata alla prima curva della rampa di ...

