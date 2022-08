Nordafricano lancia sassi su auto in A1: feriti e traffico in tilt (Di venerdì 12 agosto 2022) Un 22enne egiziano è stato fermato dalla polizia perché lanciava oggetti contro le auto in transito sull'autostrada A1. L’uomo, in stato di alterazione, è stato portato in un centro di igiene mentale di Codogno Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 agosto 2022) Un 22enne egiziano è stato fermato dalla polizia perchéva oggetti contro lein transito sull'strada A1. L’uomo, in stato di alterazione, è stato portato in un centro di igiene mentale di Codogno

