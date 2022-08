Milan, Pioli: “Vogliamo ripeterci, siamo consapevoli di quello fatto” (Di venerdì 12 agosto 2022) Milan Pioli- L’attesa è finita, domani alle ore 18:30 debuttano i campioni in carica. Il Milan, giocherà la prima gara della sua stagione a San Siro contro l’Udinese del nuovo tecnico, Sottil. Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha svolto la prima conferenza stampa di vigilia della gara contro l’Udinese. Sarà il debutto stagionale di un Diavolo davvero convincente in pre-campionato, pronto a ripetersi. Ecco di seguito, le parole del tecnico dei Rossoneri: Sull’entusiasmo e sulla nuova stagione: “Non c’è bisogno di mediare. E’ un grande risultato avere San Siro, c’è entusiasmo che dobbiamo coltivare e dal quale dobbiamo trarre molta energia. Azzeriamo la classifica, ma partiamo con la consapevolezza di quello che siamo. Partiamo dal nostro modo di stare in campo, ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 12 agosto 2022)- L’attesa è finita, domani alle ore 18:30 debuttano i campioni in carica. Il, giocherà la prima gara della sua stagione a San Siro contro l’Udinese del nuovo tecnico, Sottil. Stefano, allenatore del, ha svolto la prima conferenza stampa di vigilia della gara contro l’Udinese. Sarà il debutto stagionale di un Diavolo davvero convincente in pre-campionato, pronto a ripetersi. Ecco di seguito, le parole del tecnico dei Rossoneri: Sull’entusiasmo e sulla nuova stagione: “Non c’è bisogno di mediare. E’ un grande risultato avere San Siro, c’è entusiasmo che dobbiamo coltivare e dal quale dobbiamo trarre molta energia. Azzeriamo la classifica, ma partiamo con la consapevolezza diche. Partiamo dal nostro modo di stare in campo, ...

Gazzetta_it : Fantasia, assist e tecnica: il Milan si gode il gioiellino Cuenca. E Pioli lo prova già... - lucabianchin7 : Tracce di #Milan 2022-23 dall'incontro con #Pioli di oggi in @Gazzetta_it: ?? #DeKetelaere è stato preso anche e s… - Gazzetta_it : Stefano Pioli in Gazzetta: 'Il mio Milan è ancora più forte'. L’intervista esclusiva - IlModeratoreWeb : Milan al debutto, Pioli “Sarà un campionato equilibrato” - - Diabaging : @teo_acm E una persona per bene Pioli. Ovvero il degno erede di Ancelotti e più in generale della dinastia Milan. N… -