"Mi fa paura, nella mano...": l'insulto a Salvini. Matteo zittisce il comico con 3 parole di fuoco (Di venerdì 12 agosto 2022) Scontro durissimo tra Matteo Salvini e Dario Vergassola. L'attore in un'intervista ha messo nel mirino proprio il leader del Carroccio. Il tutto utilizzando la solita retorica al veleno che arriva da sinistra: "Salvini? Un crocefisso in una mano e un mojito nell'altra, mi fa paura". parole molto pesanti che di fatto non sono passate inosservate nonostante il leader della lega e il centrodestra tutto siano ormai abituati a ricevere attacchi gratuiti da tutte le latitudini della sinistra. Matteo Salvini ha deciso di rispondere in maniera ironica all'attore comico su Facebook con un post piuttosto chiaro e dai toni accesi: "Come attore mi piaceva e continuerà a piacermi, perché a differenza sua e della sinistra non mi faccio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Scontro durissimo trae Dario Vergassola. L'attore in un'intervista ha messo nel mirino proprio il leader del Carroccio. Il tutto utilizzando la solita retorica al veleno che arriva da sinistra: "? Un crocefisso in unae un mojito nell'altra, mi fa".molto pesanti che di fatto non sono passate inosservate nonostante il leader della lega e il centrodestra tutto siano ormai abituati a ricevere attacchi gratuiti da tutte le latitudini della sinistra.ha deciso di rispondere in maniera ironica all'attoresu Facebook con un post piuttosto chiaro e dai toni accesi: "Come attore mi piaceva e continuerà a piacermi, perché a differenza sua e della sinistra non mi faccio ...

