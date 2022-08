In cento alla processione per favorire la pioggia a Imperia (Di venerdì 12 agosto 2022) Un centinaio di persone stamani ha partecipato alla processione penitenziale organizzata da Alessandro Ferrua, parroco della basilica di San Giovanni, a Imperia, con l'intento di chiedere il dono ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) Un centinaio di persone stamani ha partecipatopenitenziale organizzata da Alessandro Ferrua, parroco della basilica di San Giovanni, a, con l'intento di chiedere il dono ...

