Fortnite Stagione 3: Come completare le Sfide della Settimana 10 (Di venerdì 12 agosto 2022) Siamo giunti alla decima Settimana di Sfide per la Stagione 3 del Capitolo 3 di Fortnite, le quali vi permetteranno si livellare nel Pass Battaglia e sbloccare ricompense. Come sempre a seguire vogliamo condividere con voi la Guida per completare tutte le Sfide. Infliggi danni a 10 differenti oggetti con una singola carica della mitraglietta SMG La sfida può risultare ostica ma vi assicuriamo che è piuttosto semplice, non dovete far altro che equipaggiare una mitraglietta carica e rilasciarla quando raggiunge la massima potenza, assicurandovi di colpire almeno 10 differenti oggetti. Per farla potete recarvi ad un distributore di benzina, colpendo riviste, soffitto, pavimento, cabinati arcade ed ogni altro oggetto presenti nella struttura, ...

