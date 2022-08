Dramma carceri | salgono a 51 i suicidi tra i detenuti dall’inizio del 2022 Sono per lo più giovani tra i 20 e i 30 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 agosto 2022)a saliti a 51 inelleitalianedell’anno in quella che si sta dimostrando una delle annate più tragiche di sempre. Solo nei primi 12 giorni di agosto8 iche sitolti la vita. A problemi di vecchia data come il sovraffollamento, l’anzianità delle strutture e la mancanza di adeguati trattamenti per icon patologie psichiatriche, siaggiunti gli strascichi di pandemia e lockdown e il caldo estremo che hanno reso ancora più difficili le condizioni di permanenza nelle. In media per ogni 100 posti disponibili nelleitalianedetenute 115 persone ma la situazione varia molto da struttura a struttura, con ...