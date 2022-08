Direzione Pd approva programma all’unanimità: «Ius scholae e fine vita» (Di venerdì 12 agosto 2022) Non si placa la Bufera scoppiata dopo le parole di Silvio Berlusconi su un possibile addio di Mattarella al Quirinale in caso di approvazione del presidenzialismo. Alla Direzione del Pd il segretario Letta ribadisce: «Siamo di fronte a una scelta storica: o si sta dalla parte della difesa della Costituzione o si sta dalla parte del suo stravolgimento». Critico anche il ministro del lavoro Andrea Orlando: «Attacco irresponsabile al Colle». Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 12 agosto 2022) Non si placa la Bufera scoppiata dopo le parole di Silvio Berlusconi su un possibile addio di Mattarella al Quirinale in caso dizione del presidenzialismo. Alladel Pd il segretario Letta ribadisce: «Siamo di fronte a una scelta storica: o si sta dalla parte della difesa della Costituzione o si sta dalla parte del suo stravolgimento». Critico anche il ministro del lavoro Andrea Orlando: «Attacco irresponsabile al Colle».

