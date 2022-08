Covid: in calo tasso di positività e ricoveri in Campania (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In calo in Campania i dati su tasso di positività al Covid e ricoveri, sia intensiva che nei reparti ordinari. Ci sono però, nel bilancio complessivo, altri 14 morti: 6 nelle ultime 48 ore e 8 in precedenza ma registrati solo ieri. I positivi sono 2.290 su 13.731 test per un tassi del 16,67% rispetto al 17,58 di ieri. I ricoveri in intensiva passano da 25 a 22, quelli nei reparti ordinari da 468 a 456. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Inini dati sudial, sia intensiva che nei reparti ordinari. Ci sono però, nel bilancio complessivo, altri 14 morti: 6 nelle ultime 48 ore e 8 in precedenza ma registrati solo ieri. I positivi sono 2.290 su 13.731 test per un tassi del 16,67% rispetto al 17,58 di ieri. Iin intensiva passano da 25 a 22, quelli nei reparti ordinari da 468 a 456. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

