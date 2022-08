Covid: ancora una conferma sulla sicurezza dei vaccini in gravidanza (Di venerdì 12 agosto 2022) Un’ultima conferma sulla sicurezza dei vaccini contro Sars-CoV-2 in gravidanza arriva da un recentissimo studio canadese pubblicato sulla rivista The Lancet Infectious Disesaes. Questa è la prima ricerca che pone a confronto la frequenza degli effetti collaterali tra tre gruppi di donne: in gravidanza (vaccinate e non) e in età fertile vaccinate ma non incinta. Gli esperti hanno lavorato sui vaccini mRna, quelli usati anche in Italia sulle donne in attesa e su tutta la popolazione: dai risultati si evidenzia l’importanza della profilassi nell’arco dei nove mesi, e emerge che il tasso di eventi avversi è più basso rispetto a quelli registrati nelle donne vaccinate ma non in gravidanza. Coadiuvati da Julie Bettinger, immunologa del ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 12 agosto 2022) Un’ultimadeicontro Sars-CoV-2 inarriva da un recentissimo studio canadese pubblicatorivista The Lancet Infectious Disesaes. Questa è la prima ricerca che pone a confronto la frequenza degli effetti collaterali tra tre gruppi di donne: in(vaccinate e non) e in età fertile vaccinate ma non incinta. Gli esperti hanno lavorato suimRna, quelli usati anche in Italia sulle donne in attesa e su tutta la popolazione: dai risultati si evidenzia l’importanza della profilassi nell’arco dei nove mesi, e emerge che il tasso di eventi avversi è più basso rispetto a quelli registrati nelle donne vaccinate ma non in. Coadiuvati da Julie Bettinger, immunologa del ...

GiovaQuez : Ve li ricordate ancora gli 'eroi' della lotta contro il Covid, gli 'angeli' in camice? Ora si parla solo di bonus a… - NicolaPorro : ?? I camerieri tengono ancora la #mascherina per il #Covid? #Sgarbi sbotta sui social: da leggere ?? - Agenzia_Ansa : Scendono ancora l'indice di trasmissibilità Rt, a 0,81 da 0,90, e l'incidenza dei casi di Covid-19, da 533 a 365 og… - MileUnadura : RT @Erica43581765: SE LI RIVOTI, LO FARANNO ANCORA. #PartitoDemocratico #PD #EnricoLetta #Meloni #FratellidItalia #GiorgiaMeloni #Salvin… - DavanzoEmilia : @SuttoraM @mariacr28250504 Dopo il covid che ci ha bloccati due anni...e non ne siamo ancora fuori ...ci voleva que… -