Ciclismo | Europei 2022 | quando si corre la gara in linea | programma | orari | tv | chi parteciperà

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 agosto 2022) Nella giornata di ieri sono ufficialmente iniziati i Campionatidiin Germania, precisamente a Monaco di Baviera, manifestazione all’interno della quale i migliori atleti in campo maschile e femminile saranno protagonisti di sfide sia nelle gare inche su pista. Non mancano dunque punti d’interesse, vista anche la caratura per l’appunto dei corridori che parteciperanno alle gare, cercando di conquistare il titolo europeo. Nel dettaglio, riguardo allain, l’Italia spera di ripetere quanto mostrato negli ultimi anni (quattro successi consecutivi nelle ultime quattro stagioni), ma non mancheranno i rivali (da Fabio Jakobsen per l’Olanda ad Arnaud Demare per la Francia). Il percorso che porterà i corridori da Murnau a Monaco, lungo ben 208 chilometri, ...