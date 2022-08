Braccia ad ali di pipistrello, come prevenirle e combatterle (Di venerdì 12 agosto 2022) Il tempo che passa può lasciare segni sul nostro aspetto esterno. E magari anche favorire la formazione di piccole problematiche estetiche, legate al progressivo calo del tono dei muscoli e della pelle. Possono nascere così le Braccia ad ali di pipistrello con la pelle che diventa sempre meno elastica. Detto che questa condizione può rendersi particolarmente visibile in estate, quando ovviamente le donne sono maggiormente portate a scoprirsi anche per il grande caldo, esistono però contromisure e regole preventive che possono essere assunte. A spiegare cosa fare sono gli esperti della Società Italiana di Medicina Estetica (Sime), che hanno affrontato questo tema nel corso del Congresso nazionale tenutosi a Roma. L’importanza dell’attività fisica Lo sappiamo tutti. In chiave preventiva, mantenere il corpo allenato ed i muscoli in forma significa poter ... Leggi su dilei (Di venerdì 12 agosto 2022) Il tempo che passa può lasciare segni sul nostro aspetto esterno. E magari anche favorire la formazione di piccole problematiche estetiche, legate al progressivo calo del tono dei muscoli e della pelle. Possono nascere così lead ali dicon la pelle che diventa sempre meno elastica. Detto che questa condizione può rendersi particolarmente visibile in estate, quando ovviamente le donne sono maggiormente portate a scoprirsi anche per il grande caldo, esistono però contromisure e regole preventive che possono essere assunte. A spiegare cosa fare sono gli esperti della Società Italiana di Medicina Estetica (Sime), che hanno affrontato questo tema nel corso del Congresso nazionale tenutosi a Roma. L’importanza dell’attività fisica Lo sappiamo tutti. In chiave preventiva, mantenere il corpo allenato ed i muscoli in forma significa poter ...

PaolaToogoodxme : RT @DavLucia: #MareCoiVersi “Poi d’improvviso,mi sciolse le mani e le mie braccia divennero ali,quando mi chiese:conosci l’estate? Io per u… - IerardiMichele1 : RT @Lucia_1982_: Le tue braccia per farne ali....? - Lucia_1982_ : Le tue braccia per farne ali....? - ale112019 : RT @ValyValentina58: Dalle sue braccia addormentate fiumi di sogno presero d’assalto la mia bocca. La riva delle mie labbra fiorì e riempì… - GMuccari : RT @DavLucia: #MareCoiVersi “Poi d’improvviso,mi sciolse le mani e le mie braccia divennero ali,quando mi chiese:conosci l’estate? Io per u… -