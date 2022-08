ATP Montreal 2022 | Kyrgios domina il derby | avanti Ruud e Auger-Aliassime Eliminato Sinner

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 agosto 2022) Si è delineato il quadro dei quarti di finale nel Masters 1000 die tra i migliori otto non ci sarà Jannik. Il nativo di San Candido si è arreso ad uno scatenato Pablo Carreno Busta, giustiziere già al primo turno di Matteo Berrettini. Lo spagnolo si è imposto in due set con un perentorio 6-2 6-4 e sarà lui ad affrontare il britannico Jack Draper con la grande possibilità di staccare un biglietto per la semifinale. Draper è sicuramente una delle sorprese più grandi di un torneo che ne sta continuando a regalare ad ogni giornata. Il numero 82 del mondo non aveva mai raggiunto i quarti in un Masters 1000 e ha sfruttato il ritiro nel secondo set del rientrante Gael Monfils, con il francese che ha probabilmente pagato le fatiche dei primi due turni. ATP, Janniksbaglia ...