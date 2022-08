Arnaldi vola in semifinale a San Marino

Tennis_Ita : Challenger San Marino: Arnaldi vola ai quarti, Gigante si infrange su Marozsan - EurosportingExp : Giornata intensissima nella 19° edizione dell’Atp Challenger 80 di Cordenons. Recuperati 7 incontri di primo turno… -

... l'esponente italiano del serve and volley non ha deluso le attese nel contesto del torneo sul rosso nostrano, superando in rimonta colui che aveva a sua volta eliminato Matteo. Dopo alcune ...CRESSY, SERVE E "" " L'ultima partita della stagione sull'erba è stata giocata sui prati di ...una finale Challenger quest'anno lo scorso maggio a Francavilla al Mare (perdendo da Matteo, ...Il tennista di Sanremo si impone sul qualificato austriaco Lukas Neumayer e conquista i quarti di finale. Al contrario, il giovane romano cede nettamente a Marozsan al secondo turno.Andrea Vavassori ha sconfitto Nicolas Moreno De Alboran mediante il risultato di (5)6-7, 6-1, 6-4, ottenendo un posto in finale al Challenger di Cordenons 2022. L'azzurro sfiderà uno tra Alexandre Mul ...