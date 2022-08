Alluvione in Calabria, le auto trascinate dall’acqua rischiano di finire in mare (Di venerdì 12 agosto 2022) Un nubifragio abbattutosi sulla provincia di Reggio Calabria ha provocato un’Alluvione lampo sulla costa tirrenica. Decine le auto trascinate sul lungomare da fiumi di fango riversatisi a valle. Maltempo, Alluvione a Scilla A Scilla la situazione più critica: una massa d’acqua ha invaso le strade, trascinando nel fango auto e detriti e danneggiando le abitazioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 12 agosto 2022) Un nubifragio abbattutosi sulla provincia di Reggioha provocato un’lampo sulla costa tirrenica. Decine lesul lungoda fiumi di fango riversatisi a valle. Maltempo,a Scilla A Scilla la situazione più critica: una massa d’acqua ha invaso le strade, trascinando nel fangoe detriti e danneggiando le abitazioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

tamangha : RT @manuelaiati: Ennesima #alluvione distruttiva a #Scilla,dove la strada diventa torrente perché in realtà È un torrente. Sul quale sorgon… - infoitinterno : Calabria, alluvione lampo a Scilla: fiumi di fango per le strade - Gaia93712891 : RT @MMmarco0: Drammatica alluvione a Scilla, in Calabria. - GanimedAntonio : RT @MMmarco0: Drammatica alluvione a Scilla, in Calabria. - Kurosh_74 : I violenti temporali che questa mattina stanno colpendo la Calabria meridionale e lo Stretto di Messina, hanno prov… -