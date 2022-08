AEW: Si sta lavorando per avere Danielson vs Jericho a All Out (Di venerdì 12 agosto 2022) Jon Moxley sembra in dirittura verso una sfida con CM Punk ad All Out. E allora Chris Jericho, che ha perso la sua chance titolata mercoledì sera, rischia di rimanere senza avversario. In realtà però, il reparto creativo della AEW capitanato da Tony Khan sta lavorando per presentare al ppv un altro grande match. Danielson vs Jericho in arrivo Bryan Danielson combatterà contro Daniel Garcia nella prossima puntata di Dynamite in un 2 Out Of 3 Falls. Questo incontro, presumibilmente previsto per il ppv, in realtà farà da apripista ad una storyline tra lo stesso Danielson e Jericho che sfocerà con un match tra i due nella card di All Out. A dare la notizia è stato il giornalista Dave Meltzer nell’ultima edizione della newsletter del Wrestling Observer. Leggi su zonawrestling (Di venerdì 12 agosto 2022) Jon Moxley sembra in dirittura verso una sfida con CM Punk ad All Out. E allora Chris, che ha perso la sua chance titolata mercoledì sera, rischia di rimanere senza avversario. In realtà però, il reparto creativo della AEW capitanato da Tony Khan staper presentare al ppv un altro grande match.vsin arrivo Bryancombatterà contro Daniel Garcia nella prossima puntata di Dynamite in un 2 Out Of 3 Falls. Questo incontro, presumibilmente previsto per il ppv, in realtà farà da apripista ad una storyline tra lo stessoche sfocerà con un match tra i due nella card di All Out. A dare la notizia è stato il giornalista Dave Meltzer nell’ultima edizione della newsletter del Wrestling Observer.

