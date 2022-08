Uomini e Donne, paura per Ida Platano: finisce in ospedale (Di giovedì 11 agosto 2022) Tra poche settimane, per la gioia dei telespettatori, su Canale 5 riprenderà Uomini e Donne, il dating show più amato di sempre. Ma è proprio in quest’ore, però, che i fan sono in attesa e sono preoccupati per le condizioni di salute di Ida Platano, una delle dame del parterre femminile del programma, molto amata. E molto chiacchierata. La donna, che per giorni era sparita dai social dove è molto attiva, è ricomparsa e su Instagram ha pubblicato una foto dal triage di un ospedale. Con una didascalia che ha preoccupato, e non poco, i followers che la seguono. Come sta Ida Platano? “Ciao belli miei, volevo dire che non sono sparita, ma purtroppo in questo periodo non sto tanto bene” – ha spiegato Ida Platano sui social ai suoi followers preoccupati per l’assenza. Lei che è sempre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022) Tra poche settimane, per la gioia dei telespettatori, su Canale 5 riprenderà, il dating show più amato di sempre. Ma è proprio in quest’ore, però, che i fan sono in attesa e sono preoccupati per le condizioni di salute di Ida, una delle dame del parterre femminile del programma, molto amata. E molto chiacchierata. La donna, che per giorni era sparita dai social dove è molto attiva, è ricomparsa e su Instagram ha pubblicato una foto dal triage di un. Con una didascalia che ha preoccupato, e non poco, i followers che la seguono. Come sta Ida? “Ciao belli miei, volevo dire che non sono sparita, ma purtroppo in questo periodo non sto tanto bene” – ha spiegato Idasui social ai suoi followers preoccupati per l’assenza. Lei che è sempre ...

