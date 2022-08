Tennis: Zverev 'Sto provando a rientrare per Us open ma è difficile' (Di giovedì 11 agosto 2022) Il tedesco dopo il ko alla caviglia del Roland Garros è tornato a giocare da pochi giorni. ROMA - Alexander Zverev è tornato da pochi giorni sui campi da Tennis, dopo l'infortunio alla caviglia che lo ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 11 agosto 2022) Il tedesco dopo il ko alla caviglia del Roland Garros è tornato a giocare da pochi giorni. ROMA - Alexanderè tornato da pochi giorni sui campi da, dopo l'infortunio alla caviglia che lo ...

