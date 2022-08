Streptococco in gravidanza | sintomi | rischi e cure

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 11 agosto 2022) Il corpo umano è abitato in buona parte da batteri, organismi unicellulari microscopici che nella maggior parte dei casi non provocano alcun tipo di danno. Tra questi, e tra i più importanti da considerare in, rientrano gli streptococchi. Parliamo di batteri che sono classificati in base al loro aspetto in coltura e tra quelli maggiormente responsabili di provocare delle malattie nell’uomo troviamo gli streptococchi appartenenti al gruppo A, al gruppo B, al gruppo D o di tipo Viridans. Loinè un’infezione provocata dagli streptococchi del gruppo B e che possono essere trasmessi al neonato durante il parto attraverso le secrezioni vaginali. La particolarità di questo batterio è che è presente nella zona del retto e della mucosa genitale femminile del 25% delle donne sane. In questi casi lo ...