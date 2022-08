Spezia, ecco Dragowski: “Finalmente sono qui, sono molto contento. Fisicamente sto bene” (Di giovedì 11 agosto 2022) Il nuovo portiere dello Spezia, Bartolomiej Dragowski, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, ha raccontato qualche dettaglio sulla trattativa tra i liguri e la Fiorentina: “E’ stato complicato raggiungere un accordo, ma grazie ai direttori Pecini e Melissano siamo riusciti a chiudere dopo giorni di intense trattative. Finalmente sono qui, sono molto contento e grato alle persone che hanno lavorato per il buon esito dell’operazione. E’ stata un’estate difficile. A Firenze non ho lavorato con la squadra, ma il mio preparatore mi ha aiutato molto nel lavoro. Fisicamente mi sento, spetta al mister fare le sue valutazioni e scegliere chi far giocare”. “Qui ho trovato un gruppo ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) Il nuovo portiere dello, Bartolomiej, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, ha raccontato qualche dettaglio sulla trattativa tra i liguri e la Fiorentina: “E’ stato complicato raggiungere un accordo, ma grazie ai direttori Pecini e Melissano siamo riusciti a chiudere dopo giorni di intense trattative.qui,e grato alle persone che hanno lavorato per il buon esito dell’operazione. E’ stata un’estate difficile. A Firenze non ho lavorato con la squadra, ma il mio preparatore mi ha aiutatonel lavoro.mi sento, spetta al mister fare le sue valutazioni e scegliere chi far giocare”. “Qui ho trovato un gruppo ...

