Niente più esame, per la patente della moto Basterà seguire un corso - Cronaca - quotidiano.net (Di giovedì 11 agosto 2022) Cambiamenti radicali per ottenere la patente di categoria A3 per guidare la moto. Non sarà più necessario sostenere alcun esame, ma Basterà seguire un corso nelle autoscuole autorizzate. Il decreto ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Cambiamenti radicali per ottenere ladi categoria A3 per guidare la. Non sarà più necessario sostenere alcun, maunnelle autoscuole autorizzate. Il decreto ...

