L’Ucraina sfiora il default Mentre la Russia si salva per ora

(Di giovedì 11 agosto 2022) La guerra scatenata dallacontrosi sta lentamente trasformando in una lenta lotta per la sopravvivenza, non solo umana, ma anche finanziaria. Il conflitto sta polverizzando l’economia ucraina, comportando un crollo del Pil compreso tra il 35 e il 45%, solo per il 2022. Tutto questo espone Kiev ai creditori esteri, che negli anni hanno finanziato il Paese comprando titoli pubblici e sottoscrivendone il debito sovrano. Ora, come può un Paese che in pochi mesi ha perso oltre un terzo della propria ricchezza, onorare il debito? Non è la stessa cosa per la, dal momento che, come raccontato da Formiche.net a più riprese, Mosca seppur tecnicamente insolvente a partire dalla fine dello scorso giugno continua a godere di solide entrate grazie alla vendita di gas e petrolio. Questo crea una discrasia che ha un che di ...