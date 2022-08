Jova Beach Party, Jovanotti-Tozzi: “Incontriamoci in spiaggia” (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Prosegue sui social lo scambio tra Mario Tozzi e Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, sull’impatto ambientale del Jova Beach Party. Ieri Lorenzo – dopo l’intervento di Tozzi sul quotidiano ‘La Stampa’ che confutava l’accusa di ‘econazismo’ rivolto dal musicista agli ambientalisti che lo criticano – aveva risposto su Facebook al geologo ribadendo che i suoi concerti lasciano le spiagge “meglio di come le trovano” e che avvengono su spiagge già normalmente molto affollate, concludendo con un invito in una delle tappe del Jova Beach Party: “Tu prof. Tozzi sei uno serio, sei uno che sa le cose e le sa anche comunicare, io ti invito a vedere di persona quello che facciamo, dove vorrai, ti offro anche della ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Prosegue sui social lo scambio tra Marioe Lorenzo Cherubini in artenotti, sull’impatto ambientale del. Ieri Lorenzo – dopo l’intervento disul quotidiano ‘La Stampa’ che confutava l’accusa di ‘econazismo’ rivolto dal musicista agli ambientalisti che lo criticano – aveva risposto su Facebook al geologo ribadendo che i suoi concerti lasciano le spiagge “meglio di come le trovano” e che avvengono su spiagge già normalmente molto affollate, concludendo con un invito in una delle tappe del: “Tu prof.sei uno serio, sei uno che sa le cose e le sa anche comunicare, io ti invito a vedere di persona quello che facciamo, dove vorrai, ti offro anche della ...

enpaonlus : Jova Beach Party a Viareggio, polemiche per il concerto: 'Non farlo sulla spiaggia' - Cronaca - Crescono le proteste - petergomezblog : Jova Beach Party, è ancora polemica: “A Roccella ballerai sui nidi di caretta caretta, spianati dalle tue ruspe”. M… - Agenzia_Ansa : Il Jova Beach Party scatena le polemiche. Jovanotti si sfoga e apostrofa i suoi detrattori come econazisti: 'Sono m… - telodogratis : Jova Beach Party, Jovanotti-Tozzi: “Incontriamoci in spiaggia” - AttilioFarinel1 : RT @confundustria: #LavoroNero Jovanotti 'qui è tutto in regola'. Jova Beach Party, 87.000€ di multa dagli ispettori del lavoro. -