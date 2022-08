Tiziano_Marino : Comunicato congiunto ????-????-???? su #Taiwan a margine Summit dei Min Esteri ASEAN in Cambogia Manca l'#India. Delhi,… - Autogrillocryp : @mvetto Il vero problema dell'Occidente, in generale, è rappresentato da Russia, Cina e forse anche dall'India. Lo… - fil_merli : Il governo indiano condivide alcuni dossier geopolitici e commerciali con gli Usa e da pochi mesi ha ripreso a dial… - Giornaleditalia : Scontro Usa-Cina, la posizione scomoda dell’India -

Tiscali Notizie

"Il nostro premier dovrebbe smetterla di svilire il suo ruolo": con questo tweet in hindi, Rahul Gandhi, il leader del partito del Congresso ha reagito alle accuse del primo ministro Narendra Modi. ......seguito un intervento diretto di Apple che aveva visto la casa di Cupertino spostare inparte della produzione degli iPhone 14, proprio per evitare di restare al centro di un potenziale... India: scontro Rahul Gandhi-Narendra Modi su 'magia nera' "Il nostro premier dovrebbe smetterla di svilire il suo ruolo": con questo tweet in hindi, Rahul Gandhi, il leader del partito del Congresso ha reagito alle accuse del primo ministro Narendra Modi. (A ...L'India potrebbe impedire ai produttori cinesi come Xiaomi vendere smartphone ad un prezzo inferiore alle 12.000 rupie (circa 150€ al cambio) ...