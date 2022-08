Immissioni in ruolo docenti 2022, turno di surroga: cos’è. A cosa prestare attenzione (Di giovedì 11 agosto 2022) Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2022/23: la partita non è ancora chiusa, gli Uffici Scolastici sono ancora al lavoro per completare le operazioni, che possono essere disposte entro il 31 agosto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 agosto 2022)inanno scolastico/23: la partita non è ancora chiusa, gli Uffici Scolastici sono ancora al lavoro per completare le operazioni, che possono essere disposte entro il 31 agosto. L'articolo .

