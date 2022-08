(Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Alla buon'ora, dopo 30 anni di militanza politica, a soli 45 giorni dallein cui si candida a governare l'Italia, Giorgiaha sentito la necessità di prendere le distanze dal fascismo e dalle leggi razziali. Nonostante quella fiamma tricolore, pensata da nostalgici della Repubblica di Salò, che ancora campeggia nel simbolo del suo partito. Ma è ilche propone che ci. Dio patria e famiglia -naturale chiaramente- quell'idea di società autoritaria e illiberale che condivide con il suo amico Orban e l'estrema destra spagnola. Nemici dei diritti e della libertà delle donne, che vogliono possibilmente a casa a fare figli, perché prima di tutto sono madri". Così in un post su Facebook Cecilia D', responsabile Parità di genere nella segreteria ...

Nel Lazio sono tanti i big da blindare: Nicola Zingaretti, Bruno Astorre, Michela Di Biase, Monica Cirinnà, Cecilia D'Elia, Marianna Madia, Claudio Mancini, Marta Leonori, Marco Vincenzi, Roberto ... Elezioni: D'Elia (Pd), 'di Meloni ci preoccupa futuro' Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Alla buon'ora, dopo 30 anni di militanza politica, a soli 45 giorni dalle elezioni in cui si candida a governare l'Italia, Giorgia Meloni ha sentito la necessità di prende ...Perché i big nazionali e romani guardano a questo territorio. In Ciociaria tra gli uscenti soltanto Massimo Ruspandini certo della ricandidatura ...