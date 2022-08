Canottaggio, Pietro Ruta-Stefano Oppo: “Gestito bene la gara” (Di giovedì 11 agosto 2022) E’ calato il sipario sulla prima mattinata di gare per gli Europei di Canottaggio di Monaco di Baviera (Germania) e per i colori azzurri luci e ombre per quanto concerne le prove che si sono susseguite sullo specchio d’acqua teutonico. Buone indicazioni sono arrivate dal pesi leggeri dove le campionesse olimpiche, Valentina Rodini e Federica Cesarini, hanno mostrato chiari segnali di vitalità. bene anche la coppia composta da Pietro Ruta e Stefano Oppo, che hanno centrato il pass per l’atto conclusivo dopo aver vinto la seconda batteria a precedere il Portogallo e la Norvegia. La lotta per l’oro sembra decisamente complicata dal momento che i campioni olimpici di Tokyo, gli irlandesi Fintan McCarthy e Paul O’Donovan, hanno fatto vedere di averne di più. “Questo è un bacino molto ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) E’ calato il sipario sulla prima mattinata di gare per gli Europei didi Monaco di Baviera (Germania) e per i colori azzurri luci e ombre per quanto concerne le prove che si sono susseguite sullo specchio d’acqua teutonico. Buone indicazioni sono arrivate dal pesi leggeri dove le campionesse olimpiche, Valentina Rodini e Federica Cesarini, hanno mostrato chiari segnali di vitalità.anche la coppia composta da, che hanno centrato il pass per l’atto conclusivo dopo aver vinto la seconda batteria a precedere il Portogallo e la Norvegia. La lotta per l’oro sembra decisamente complicata dal momento che i campioni olimpici di Tokyo, gli irlandesi Fintan McCarthy e Paul O’Donovan, hanno fatto vedere di averne di più. “Questo è un bacino molto ...

