Calciomercato Sampdoria, Leris piace al Modena: l'idea di Giampaolo (Di giovedì 11 agosto 2022) Calciomercato Sampdoria: il Modena ha chiesto ai blucerchiati Leris. La decisione di Giampaolo Tra i protagonisti del precampionato della Sampdoria c'è stato Mehdi Leris. Marco Giampaolo lo tiene in grande considerazione e il calciatore ha totalizzato parecchi minuti nello scacchiere blucerchiato, ma il suo futuro potrebbe cambiare. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Modena avrebbe chiesto informazioni su Leris. La dirigenza blucerchiata al momento è concentrata sulla trattativa che porterebbe Antonio Candreva alla Salernitana e prende tempo. Giampaolo ha bisogno di Leris per la partita contro l'Atalanta, considerando che Candreva non sarà convocato.

