Aumento inflazione: prezzi raggiungono i livelli del 1984. Ultimi dati (Di giovedì 11 agosto 2022) Aumento inflazione: arrivano dati poco incoraggianti rispetto all'andamento dell'inflazione anche per il mese di luglio 2022. I prezzi continuano a crescere: raggiunti livelli che non si toccavano da settembre 1984. Gli Ultimi dati diffusi dall'Istat. Aumento inflazione: i prezzi raggiungono i livelli di settembre 1984 Aumento inflazione: continua a crescere il dato riferito all'inflazione. A luglio 2022 ha fatto segnare un +0,4% rispetto al mese precedente e un +7,9% sullo stesso mese dello scorso anno secondo l'ultimo aggiornamento Istat.

