Alcatraz: nel 1934 apriva l'inquietante carcere militare

L'11 agosto del 1934 si aprirono le porte del carcere militare di Alcatraz. Un luogo da brivido, progettato per ospitare i detenuti ritenuti più pericolosi: Al Capone, Mickey Cohen, Arthur R. 'Doc' Barker, Whitey Bulger e Alvin "creepy" Karpis. La prigione presentava una posizione strategica, un'isola nella baia di San Francisco in California che, nel 1850, venne usata come base di artiglieria. Successivamente venne costruita una prima fortezza militare seguita da una prigione, affiancata dalla costruzione dei primi giardini. Nel '34 la struttura divenne un penitenziario di Stato molto celebre.

Alcatraz: la prigione rocciosa

Questo carcere infernale di massima sicurezza venne chiamato anche The Rock, questo perché in buona parte sorge su uno sperone roccioso.

