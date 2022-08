Truffa in hotel a Rimini, disposta chiusura della struttura (Di mercoledì 10 agosto 2022) È stata disposta la chiusura dell'hotel di Rimini, a Marebello, dove continuano ad arrivare turisti che avevano versato la caparra per camere in realtà non disponibili. Al gestore, che risiede nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) È stataladell'di, a Marebello, dove continuano ad arrivare turisti che avevano versato la caparra per camere in realtà non disponibili. Al gestore, che risiede nel ...

