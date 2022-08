Pete Davidson è finito in terapia dopo gli attacchi di Kanye West (Di mercoledì 10 agosto 2022) La terapia di Pete Davidson In questi ultimi giorni è giunta notizia che, dopo pochi mesi, la storia d’amore tra Pete Davidson e Kim Kardashian è terminata. Kanye West, ex dell’infuencer, ha commentato la faccenda sui suoi spazi, pubblicando uno foto di una prima pagina fake del New York Times intitolata “Skete Davidson is dead“. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 10 agosto 2022) LadiIn questi ultimi giorni è giunta notizia che,pochi mesi, la storia d’amore trae Kim Kardashian è terminata., ex dell’infuencer, ha commentato la faccenda sui suoi spazi, pubblicando uno foto di una prima pagina fake del New York Times intitolata “Sketeis dead“. L'articolo proviene da Novella 2000.

