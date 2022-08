"Non ci stiamo separando": Amendola zittisce le malelingue (Di mercoledì 10 agosto 2022) L'attore non ha dato seguito alle voci che lo volevano a un passo dal divorzio dalla storica compagna Francesca Neri, con la quale è sposato dal 2010 Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 agosto 2022) L'attore non ha dato seguito alle voci che lo volevano a un passo dal divorzio dalla storica compagna Francesca Neri, con la quale è sposato dal 2010

