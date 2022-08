Lo swing del Gorni Kramer Quartet protagonista giovedì 10 agosto a Buttrio (Di mercoledì 10 agosto 2022) Musica swing assoluta protagonista di un nuovo appuntamento del calendario della 24° edizione del festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi. giovedì 11 agosto, nella splendida cornice di Villa di Toppo Florio a Buttrio (inizio ore 21.00), di scena il Gorni Kramer Quartet, esperto ensemble formato da Sebastiano Zorza (fisarmonica), Marko Feri (chitarra), Aleksandar Paunovic (basso elettrico e contrabbasso) e Giorgio Fritsch (batteria e percussioni), che presenterà per l’occasione il progetto “swing All Around”. Il concerto è inserito all’interno di “Programma Estate 2022 – Noi Cultura e Turismo” e vedrà un intenso programma con musiche di Gorni Kramer, T. Dannon, L. Fancelli, A. ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Musicaassolutadi un nuovo appuntamento del calendario della 24° edizione del festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi.11, nella splendida cornice di Villa di Toppo Florio a(inizio ore 21.00), di scena il, esperto ensemble formato da Sebastiano Zorza (fisarmonica), Marko Feri (chitarra), Aleksandar Paunovic (basso elettrico e contrabbasso) e Giorgio Fritsch (batteria e percussioni), che presenterà per l’occasione il progetto “All Around”. Il concerto è inserito all’interno di “Programma Estate 2022 – Noi Cultura e Turismo” e vedrà un intenso programma con musiche di, T. Dannon, L. Fancelli, A. ...

Martedì 16 agosto si celebra la festa di San Rocco In serata, dalle 21, la chiusura della Festa con il concerto del Klassik Swing Italian Quartet, sotto la direzione artistica del maestro Alessio Benedettelli e con la partecipazione della soprano ... Aielli: ecco la seconda edizione di Swing sotto le stelle Aielli, 10 agosto – Oggi dalle ore 17 torna la seconda edizione di Swing sotto le stelle ad Aielli. I colori della street art si fondono con l'atmosfera vintage dello swing sotto il cielo del borgo de ...