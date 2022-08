LIVE Sinner-Mannarino 0-3, ATP Montreal 2022 in DIRETTA: il francese piazza il break nel primo set (Di mercoledì 10 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-3 Mannarino tiene il servizio e conferma il break. 40-15 VINCENTE DI ROVESCIO DI Sinner! 40-0 Ottimo servizio di Mannarino. 30-0 Altra diagonale di rovescio persa dalla testa di serie #7. 15-0 Troppi errori di Sinner dal lato del diritto. 0-2 break Mannarino! Game ribaltato dal tennista francese. 40-AD SUBITO PALLA break Mannarino! In rete la smorzata di Sinner. 40-40 Altro errore in uscita dal servizio del tennista italiano. AD-40 Ottima prima dell’azzurro. 40-40 Si vola ai vantaggi! Errore di rovescio di Sinner in uscita dal servizio. 40-30 Doppio fallo dell’altoatesino. 40-15 Ace centrale del classe ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-3tiene il servizio e conferma il. 40-15 VINCENTE DI ROVESCIO DI! 40-0 Ottimo servizio di. 30-0 Altra diagonale di rovescio persa dalla testa di serie #7. 15-0 Troppi errori didal lato del diritto. 0-2! Game ribaltato dal tennista. 40-AD SUBITO PALLA! In rete la smorzata di. 40-40 Altro errore in uscita dal servizio del tennista italiano. AD-40 Ottima prima dell’azzurro. 40-40 Si vola ai vantaggi! Errore di rovescio diin uscita dal servizio. 40-30 Doppio fallo dell’altoatesino. 40-15 Ace centrale del classe ...

