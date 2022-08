La triste fine del beluga che è rimasto intrappolato nella Senna (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non ce l’ha fatta la balena bianca della Senna. La complicata operazione per tentare di salvare un balenottero di razza beluga finito per sbaglio nel fiume che attraversa Parigi si è conclusa questa mattina con la morte del cetaceo. I soccorritori erano riusciti a estrarlo dall’acqua e a depositarlo su una chiatta trasformata in piscina galleggiante sotto le cure di decine di veterinari, ma la balena era già troppo debilitata e stressata per sopravvivere. La notizia della morte della balena è stata accompagnata da un’ondata di tristezza tra i parigini, che avevano seguito con trepidazione le operazioni di soccorso. Le operazioni di soccorso La balena era stata avvistata il 2 agosto vicino alle coste della Francia settentrionale e i soccorritori hanno lavorato intensamente per salvarla. La prima fase dell’operazione è consistita nel ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non ce l’ha fatta la balena bianca della. La complicata operazione per tentare di salvare un balenottero di razzafinito per sbaglio nel fiume che attraversa Parigi si è conclusa questa mattina con la morte del cetaceo. I soccorritori erano riusciti a estrarlo dall’acqua e a depositarlo su una chiatta trasformata in piscina galleggiante sotto le cure di decine di veterinari, ma la balena era già troppo debilitata e stressata per sopravvivere. La notizia della morte della balena è stata accompagnata da un’ondata dizza tra i parigini, che avevano seguito con trepidazione le operazioni di soccorso. Le operazioni di soccorso La balena era stata avvistata il 2 agosto vicino alle coste della Francia settentrionale e i soccorritori hanno lavorato intensamente per salvarla. La prima fase dell’operazione è consistita nel ...

Giorgiolaporta : Qualche anno fa non potevi iscriverti al partito di Di Maio se eri stato iscritto ad altri partiti. Poi tuonava… - thewhit3nights : non hanno colore nemmeno le cose su cui studio, mi distraggo anche con gli evidenziatori ormai l’università sarà t… - DavideBaldanza8 : @matteobeccu_ @MatteoPedrosi Quella che preferisce Urbano. Prestito con diritto a 100 milioni che tanto non la eser… - FLunatiche : @costa_costa1967 @MatteoF1989 Tu non conosci proprio nessuno. Sei solo un frustrato che passa la maggiorparte del p… - latwittipe : @mariaprodi Che triste fine! -