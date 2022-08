Il video di Michelle Hunziker e mamma Ineke sugli addominali in cucina (Di mercoledì 10 agosto 2022) In questo periodo Michelle Hunziker trascorre molto tempo con mamma Ineke ed ecco che la coinvolge nei suoi video divertenti. Michelle Hunziker si allena da sempre, addominali, glutei, non perde un muscolo ma questa estate ammette di essere stanca. Nella cucina della sua mamma commenta la sua stanchezza, chiede alla madre secondo lei perché si sente così, senza forze. Ineke ha subito la risposta pronta, è così che inizia il divertente video di Michelle Hunziker. La madre non ha dubbi, secondo lei si allena troppo e ricorda alla figlia che se si dice che gli addominali si fanno in cucina sarà vero. La ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 10 agosto 2022) In questo periodotrascorre molto tempo coned ecco che la coinvolge nei suoidivertenti.si allena da sempre,, glutei, non perde un muscolo ma questa estate ammette di essere stanca. Nelladella suacommenta la sua stanchezza, chiede alla madre secondo lei perché si sente così, senza forze.ha subito la risposta pronta, è così che inizia il divertentedi. La madre non ha dubbi, secondo lei si allena troppo e ricorda alla figlia che se si dice che glisi fanno insarà vero. La ...

