Il Man United affronta la sfida per ingaggiare Rabiot come centrocampista riluttante a unirsi ai Red Devils (Di mercoledì 10 agosto 2022) Breaking: La finestra di mercato estiva del Manchester United sembra andare di male in peggio. Non solo i Red Devils perderanno il centrocampista del Barcellona e il principale obiettivo di Erik ten Hag, Frenkie De Jong (Mail+), ma anche le alternative alla firma si stanno rivelando difficili. Questo secondo un recente rapporto scritto dalla Gazzetta dello Sport (tramite Juventus News 24), secondo cui il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot, che era stato identificato come un potenziale bersaglio, è "riluttante" a unirsi ai Red Devils. ALTRO: Nessun Fernandes e soluzione al problema CDM: come il Man United potrebbe schierarsi con due nuovi acquisti

