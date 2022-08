Gli slur diffamatori nei confronti della comunità LGBTQ+ diventati virali su Twitter (e non moderati) (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Center for Countering Digital Hate (CCDH), una ONG che si occupa di contrastare la diffusione dell’odio e della disinformazione online, ha diffuso un report sul ruolo dei social media nell’amplificare notizie false compromettenti riguardo la comunità LGBTQ+. L’obiettivo che il CCDH si pone non è solo quello di analizzare fenomeni quali l’hate speech ma anche di intervenire in modo risolutivo per porre fine a queste dinamiche che hanno luogo sui principali social network e che influenzano anche l’andamento della società al di fuori del mondo digital. Il report in questione è stato realizzato insieme a Human Rights Campaign, la più grande organizzazione americana che ha lo scopo di lavorare affinché sia garantita l’uguaglianza alla comunità LGBTQ+. Il report riguarda soprattutto ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Center for Countering Digital Hate (CCDH), una ONG che si occupa di contrastare la diffusione dell’odio edisinformazione online, ha diffuso un report sul ruolo dei social media nell’amplificare notizie false compromettenti riguardo la. L’obiettivo che il CCDH si pone non è solo quello di analizzare fenomeni quali l’hate speech ma anche di intervenire in modo risolutivo per porre fine a queste dinamiche che hanno luogo sui principali social network e che influenzano anche l’andamentosocietà al di fuori del mondo digital. Il report in questione è stato realizzato insieme a Human Rights Campaign, la più grande organizzazione americana che ha lo scopo di lavorare affinché sia garantita l’uguaglianza alla. Il report riguarda soprattutto ...

slythxrprongs : avete rotto il cazzo con questo feticismo per le persone reali, tralasciando gli slur che vabbé fa già schifo così… - Noviolenzadonne : Dimmi che frequenti siti mascolinisti e incel senza dirmelo. Dimmi che preferisci simpatizzare con gli uomini viole… - arb_ney : @Dea_Salacia @sonomarvin La necessità di utilizzare slur misogini/razzisti/omofobi non esiste esiste invece la nece… - L0V3UG0ODBYE : ho fatto drama perché uso gli slur omofobi va bene non sono più bisessuale - almightygio_ : ma mi spiegate il senso di 'sono gay anche io quindi posso usare gli slur' ??? per me è incomprensibile -