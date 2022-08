Erjona Sulejmani scatena le fantasie con un bikini piccolissimo | un davanzale pazzesco – FOTO

(Di mercoledì 10 agosto 2022) La modella albanese mette in mostra la mercanzia, la storia Instagram è veramente bollente, ammiratori estasiati dalla visione! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La modella albanese classe 1989 ha trovato la ribalta in Italia grazie alla storia d’amore ed il matrimonio, ormai terminato, con il calciatore Blerim Dzemaili, adesso però la piazza sembra Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

zazoomblog : Erjona Sulejmani incontenibile in piscina: curve e bikini sensazionali – FOTO - #Erjona #Sulejmani #incontenibile -

Direttagoal.it

Dopo aver chiuso questa storia, Alessandro ha avuto anche una breve frequentazione con, prima di entrare nella casa e innamorarsi della splendida Sophie. 5 curiosità su Sophie ...Commenta per primo La bellissima, storica ex del centrocampista svizzero Blerim Dzemaili e nota tifosa dell'Inter , si è concessa con i suoi fan sul proprio profilo instagram in una serie di domande e risposte ... Erjona Sulejmani, la piscina diventa bollente: il bikini è troppo mini La modella albanese mette in mostra la mercanzia, la storia Instagram è veramente bollente, ammiratori estasiati dalla visione!Erjona Sulejmani, anche la piscina in questi casi diventa fin troppo bollente: il bikini è decisamente troppo mini - FOTO ...