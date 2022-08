“È un nuovo giocatore della Cremonese”: colpo Arvedi, ora è ufficiale (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Cremonese oggi ha ufficializzato un altro colpo di mercato: sorride il tecnico Alvini, in vista della sfida con la Fiorentina. Sono giorni frenetici per il direttore generale della Cremonese Ariedo Braida. Il club, in vista del debutto in campionato (domenica sul campo della Fiorentina), proverà infatti a potenziare ulteriormente la rosa a disposizione del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 10 agosto 2022) Laoggi ha ufficializzato un altrodi mercato: sorride il tecnico Alvini, in vistasfida con la Fiorentina. Sono giorni frenetici per il direttore generaleAriedo Braida. Il club, in vista del debutto in campionato (domenica sul campoFiorentina), proverà infatti a potenziare ulteriormente la rosa a disposizione del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

CB_Ignoranza : Filip Kostic sarà il nuovo 'cavallo pazzo' di Allegri. Come riportato da @DiMarzio, l'esterno dell'Eintracht divent… - SerieA : #DeKetelaere è un nuovo giocatore del @acmilan!?????? #CDK #SerieATIM?? #WeAreCalcio - FBiasin : Cesc #Fàbregas è ufficialmente un nuovo giocatore del #Como e giocherà qua. Chiamalo scemo. - DIRETTADCM : ??UFFICIALE ?? Jakub #Jankto è un nuovo giocatore dello #SpartaPraga! ?? L’ex #Sampdoria si trasferisce in prestito fi… - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Jakub #Jankto è un nuovo giocatore dello #SpartaPraga Arriva in prestito secco dal #Getafe… -