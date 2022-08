Donatella Rettore | la lite con Ditonellapiaga | “Mi ha fatto piangere”

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 10 agosto 2022)ha pubblicato su Instagram un post per sfogarsi contro un’ingiustizia che ha subito. In base alle ultime indiscrezioni sembra che nell’ultimo periodo tranon scorra buon sangue. Ma è realmente così? la cantante hachiarezza sulla faccenda., l’intesa è finita tra le due? Tanti giornali di gossip hanno parlato in questi giorni di unatra le due donne che sul palco dell’Ariston si sono esibite con il brano Chimica. Sempre più insistentemente leggiamo delle notizie secondo cui la loro collaborazione sia ormai finita. Ad avvalorare questa tesi è ilche in occasione dei Tim Summer hits le due donne non si sono esibite insieme ...